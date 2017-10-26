أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مسؤول الاعلامي بوزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي، أن إدارة مصحة الجامعة عقدت اتفاق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي التابع هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب لإجراء التحاليل والاختبارات داخل معمل المصحة.

وأضاف العريبي لـ “أخبار ليبيا 24” أن إدارة المصحة اتفقت مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإجراء اختبارات للمواد الغذائية الموردة من المنافد الجوية والبحرية والبرية والمواد الغذائية المتداولة محلياً و كذلك اللحوم و الالبان وجميع انواعها و مشتقاتها و البقوليات القادمة من جميع القطاعات العامة و الخاصة بمعمل التحاليل التابع المصحة الموجود بكلية الصحة العامة

وـشار إلى أن الاتفاق جاء بحضور مدير المصحة يونس البشاري ومدير مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية فرع بنغازي عبد الرحمن بن عمران ومدير معمل تحاليل الأغذية والمياه بكلية الصحة العامة ومدير الشؤون الادارية والمالية والمستشار القانوني بالمصحة.