أخبار ليبيا 24

لم يمنع سجن شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان الإرهابية الزوجين بويل من إنجاب أربعة أطفال خلال مدة اعتقالهم كرهائن لخمسة أعوام.

فقد قال جوشوا بويل الرهينة الكندي السابق لدى شبكة «حقاني» الأفغانية المرتبطة بحركة طالبان إنه وزوجته قررا إنجاب أطفال خلال احتجازهما كرهائن لمدة خمس سنوات على الرغم من الظروف الصعبة التي عانيا منها في الأسر.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بويل قوله إنه وزوجته الأميركية كايلان كولمان، كانا دوما يخططان لتكوين عائلة كبيرة.

وتم تحرير بويل وزوجته وأطفالهما الثلاثة، قبل أسبوعين، بعد خمس سنوات من خطفهما خلال رحلة في أفغانستان.

وقال بويل إنه وزوجته قررا إنجاب أطفال بينما كانا قيد الأسر في أفغانستان لأنها خططا دائما لتأسيس أسرة كبيرة، وقالا لنفسيهما “على الأقل نعود إلى الوطن ببداية كبيرة لحلمنا بالأسرة”.

وأكد «كنا نجلس كرهائن ولدينا الكثير من الوقت. كنا دائماً نريد الكثير من الأطفال. فلم نشأ تضييع الوقت».

وكان الأمر الصعب أن الرهينة الكندي المحرر من قبضة طالبان أفغانستان جوشوا بويل، اتهم عناصر الحركة بخطف زوجته واغتصابها وإجبارها على الإجهاض خلال فترة الاحتجاز التي استمرت 5 سنوات.

وكانت حركة طالبان الإرهابية قد خطفت بويل مع زوجته الأميركية، كيتلين كولمان، عندما كانا في رحلة في أفغانستان عام 2012، قبل أن يسلماهما إلى شبكة حقاني في باكستان المرتبطة بالجماعة.

ودان “بويل” في بيان تلاه لدى وصوله “الغباء والشر” اللذين أبدتهما شبكة حقاني عبر سماحها “بقتل ابنتي” وهى ما زالت جنينا، وذلك “انتقاما لرفضي المتكرر قبول عرض تقدم به مجرمو شبكة حقاني والغباء والشر في اغتصاب زوجتي”.

وأوضح “بويل” أن اغتصاب زوجته ووفاة الجنين وقعتا عام 2014، أي بعد عامين من خطفه مع كولمان، التي كانت حاملا حينها، في منطقة نائية تسيطر عليها طالبان في أفغانستان.

وأشار إلى أنه كان حينها مع زوجته في البلد الذي تمزقه الحرب لمساعدة القرويين الفقراء.