أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت الناقلة النفطية فاليدوستا” VALDAOSTA ” أمس الأربعاء، إلى الرصيف النفطي لميناء بنغازي وعلى متنها (33,424,657) لترًا من وقود البنزين.

وقال مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف، إن عمليات التراكي والربط على منصة الرصيف انتهت، وشُرع في عمليات الضخ والتفريغ بخزانات مستودع رأس المنقار عبر الأنابيب الأرضية الواصلة بين الرصيف والمستودع، صباح أمس.

وأضاف بن دردف، أن الناقلة النفطية الرزبون ” RIZOPON ” تربض خارج الرصيف النفطي طبرق، وعلى متنها ذات الكم والنوع من المنتج بانتظار أن تسمح الأحوال الجوية وهدوء البحر لإجراء عمليات الرسو.