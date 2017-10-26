أخبار ليبيا 24 – خاص

شهد مستشفى الهواري العام أمس الأربعاء، طفح للمياه السوداء ما تسبب في إرباك العمل داخله.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى هاني العريبي، إن محطة التحكم الرئيسية للصرف الصحي داخل مستشفى الهواري تعطلت، جراء عدم إجراء الصيانة اللازمة لها، ما تسبب في طفح المياه السوداء.

وذكر العريبي، أن هذه المحطة مسؤولة عن شفط المياه السوداء من مراكز الأشعة، والقلب، ووالكلى، والجراحات التخصصية، والمدينة السكنية خلف المستشفى، فضلاً عن إدارة مشروع النهر الصناعي.

وناشد العريبي وزارة الصحة والجهات المعنية بالتدخل والإسراع في صيانة المحطة .