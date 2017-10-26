أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الذراع الإعلامي لتنظيم الدولة “داعش” الإرهابي، ما يُعرف بـ”وكالة أعماق”، مسؤولية التنظيم عن العملية التي استهدفت بوابة الستين صباح الأربعاء.

وكان قد أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري استشهاد جنديان على الأقل، وجرح ثلاثة آخرين صباح الأربعاء في هجوم لعناصر تنظيم الدولة على بوابة الـ “60” جنوب مدينة أجدابيا.

وقال المسماري إن “الجنديان مفتاح العليوي المغربي، وأحمد موسى الفاخري، استشهدا بينما جرح ثلاثة آخرين، فضلاً عن حرق العديد من الآليات الخاصة والسيارات بتلك البوابة الأمنية في الهجوم جنوب أجدابيا”.