أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة حسين الطويلب، القرار رقم (20) لسنة 2017، بشأن اعتماد 32 ملعبًا على مستوى ليبيا.

ويأتي ذلك استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد على مستوى أربعة مناطق، وبمشاركة 48 فريقا.

يشار إلى أن اللجنة التأسيسية لكرة القدم المصغرة قد شكلت 4 مناطق في الشرق والغرب، وتسعى لاعتماد بقية المناطق، ووزعت نماذج التسجيل واستمارات القيد على كل الاتحادات الفرعية.

هذا وتم تحديد العاشر من شهر نوفمبر المقبل موعدًا لانطلاق أول بطولة لهذه اللعبة الجديدة وبدايتها المشرفة ومشاركة المنتخب الليبي في مونديال 2017 في تونس بداية شهر أكتوبر الجاري .