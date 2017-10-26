أخبار ليبيا24 -خاص

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني اليوم الأربعاء قرارًا بإيقاف وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة رضا العوكلي عن العمل.

وأشار قرار الثني الذي نشر عبر الموقع الرسمي لموقع الحكومة على الإنترنت إلى أنه فضلا عن الإيقاف سيتم إحالة العوكلي إلى التحقيق في تجاوزات.

وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن قرار الإيقاف جاء بناء على التجاوزات المشار إليها في تقرير لجنة الصجة والبيئة في مجلس النواب.

ولفت قرار الثني إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من مجلس النواب للتحقيق مع وزير الصحة الموقف عن العمل.