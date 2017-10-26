أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أمس الأربعاء، في تركيب أول شحنة من صمامات أسطوانات الغاز على الأسطوانات الخارجة عن العمل لغرض تشغيلها.

ويأتي هذا العمل لتعزيز ودعم رصيد الأسطوانات الموجودة بمستودع طرابلس النفطي، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في كمية إنتاج الأسطوانات المعبأة يوميا، وتخفيف العبء على المواطن في حصوله على اسطوانة الغاز، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للشركة.

وكانت الشركة قد تسلمت شحنة الصمامات البالغ عددها 24 ألف يوم الثلاثاء، فيما تنتظر استلام شحنة أخرى تقدر بحوالي 48 ألف صمام آخر خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن عملية توريد الصمامات تمت عن طريق الشركة الألمانية اس آر ادجي(SRG) ، وذلك بعد الحصول على الموافقات من جهات الاختصاص.