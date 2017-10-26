أخبار ليبيا 24 – خاص

خطف فريق السويحلي، نقطة ثمينة من ملعب الزاوية، بعد التعادل السلبي مع الأولمبي أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.

ويعد هذا التعادل هو الأول لفريق السويحلي خلال المسابقة حيث سبق وأن حقق 4 انتصارات.

وبهذا التعادل رفع السويحلي رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة الثانية خلف المتصدر فريق الاتحاد صاحب الـ15 نقطة، فيما بات رصيد الأولمبي 8 نقاط من 5 مباريات.

ومن المقرر أن يكون لقاء ملعب مصراتة الذي يجمع السويحلي والاتحاد ضمن الجولة السابعة حاسمًا لتحديد المتأهل للدور الرباعي المؤهل للمسابقات الإفريقية.