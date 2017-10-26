أخبار ليبيا 24 – خاص

تقدم مدير الكرة بنادي الهلال الليبي فوزي اجعودة، رسميًا باستقالته من منصبه لرئيس اللجنة الإدارية المؤقتة بالنادي.

وقال اجعودة، إن استقالته جاءت بعد أن طلبت اللجنة المشرفة على كرة القدم في اجتماعها الذي عقد في 22 من شهر أكتوبر الجاري إقالة مدير الكرة برغم أن الفريق الأول حقق الفوز على الأنوار، وحل ثانياً في مجموعته.

وأشار اجعودة في تصريحات صحفية – أن القرار جاء رغم الجهد المبذول لإدارة الكرة لتسيير الفرق الرياضية ومحاولة الحفاظ على أكبر عدد من اللاعبين لكي يظهر بالمستوى المطلوب والذي يجعل الفريق في دائرة المنافسة.

وأضاف، “كان الأجدى بلجنة كرة القدم في هذا الوقت البحث على حلول لمشاكل الفريق وحلحلتها وتذليل المصاعب أمام الفرق الرياضية ومحاولة العمل على توفير المصروفات اليومية الخاصة بالتدريبات للفرق ومحاولة إيجاد مورد مالي لحل مشاكل الأطقم التدريبية واللاعبين وكيفية الاستعداد للمباراة المقبلة أمام النجمة.