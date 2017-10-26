أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن جهاز مكافحة المخدرات في شحات بالتعاون مع قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات، من القبض على أحد تجار المخدرات، بعد كمين أُعد بالخصوص.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بو أكريم، إن عناصر الأمن جهزت كمين محكم لضبط شخص يقوم بالاتجار بالمخدرات عقب ورود معلومات من مصدر موثوق عن ذلك.

وأوضح بو أكريم، أن جهاز مكافحة المخدرات بالتعاون مع قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات تمكنوا من القبض على الجاني وبحوزته كمية مخدرات نوع MG تقدر بـ”4500″ دينار ليبي، فضلاً عن مصادرة سيارته المستعملة أثناء الاتجار .

ونوه إلى أنهم ضبطوا في الرابع من شهر أكتوبر الجاري كمية مخدرات تقدر بقيمة 8 آلاف دينار، وفي شهر أبريل من نفس العام تمكنوا من ضبط 50 كجم من مخدرات الحشيش، لافتاً إلى أن الحملة ضد مروجي المخدرات في البلدية ما تزال مستمرة.