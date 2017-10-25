أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر طبي بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف وصول جثامين اثنين من شهداء القوات المسلحة العربية الليبية جراء الهجوم الغادر صباح اليوم على بوابة الــ”60″ جنوب أجدابيا من قبل الجماعات الإرهابية “داعش” .

وقال المصدر – إن المستشفى استقبل جثمان الشهيد الجندي مفتاح العلوي، والجندي أحمد بوارس التابعين للكتيبة 152 مشاة .

يشار إلى أن الجماعات التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي شنت هجوم غادر في ساعات الصباح الأولي اليوم الأربعاء على بوابة الـ “60” جنوب أجدابيا، والتي يتوجد فيها أفراد الكتيبة “152” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية .