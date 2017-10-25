أخبار ليبيا24

تداول معارضون سوريون مقطع فيديو على اليوتيوب للنجم البريطاني الهوليودي مايكل إنرايت الذي يقاتل بجانب “وحدات الحماية الكردية” التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، في مدينة الرقة، ووجه النجم “المقاتل” رسالةً مفادها أنه جاء إلى المدينة “للانتقام لضحايا هجمات مدينة مانشستر البريطانية”.

وظهر نجم هوليوود السابق، البريطاني مايكل إنرايت، وهو يحمل سلاحا رشاشا كلاشينكوف في مدينة الرقة السورية، بعد أيام من خروج تنظيم داعش الارهابي مهزوما منها لصالح قوات سوريا الديمقراطية.

وأذاع إنرايت جزءا من أغنية “بانغ بانغ” للمطربة الأمريكية أريانا غراندي، التي هاجم عناصر من تنظيم داعش الارهابي حفلا لها بمانشستر في مايو الماضي، وقتلوا وأصابوا العشرات.

وقال: “جاؤوا إلى مدينتي، وحاولوا إسكات أريانا غراندي، التي يجب أن تكون أول من يغني بعدما طردوا”.

وتابع: “لم تتمكنوا من إسكاتها، ولا إغلاق مدينتي، جئت إلى عقر داركم وصدحت (بانغ بانغ)، بينما أنتم تولون الأدبار، لتعود الحرية مجددا، ويعلو صوت الموسيقى”.

وبالقرب من دوار النعيم، الذي كان تنظيم “داعش” يخصصه لتعليق الأشخاص الذين يقوم بإعدامهم، قال إنرايت: “هذه أول حفلة غنائية لك هنا، باركك الله”.

يذكر أن مايكل إنرايت انضم إلى صفوف وحدات حماية الشعب الكردية، بعد حادث إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا، على يد التنظيم في يناير عام 2015.

وكان نجم هوليوود أعلن قبل عامين أنه وصل مدينة الحسكة السورية لقتال داعش بجانب وحدات (ب ي د)، وظهرت تقارير متناقضة حوله، في وسائل اعلام عربية وغربية، عن طبيعة تواجده في المنطقة.

وقالت إحدى التقارير إنه “متحمس” ولكن “بندقيته خالية من الطلقات وقد أتى لكتابة سيناريو فيلم عما يحدث.