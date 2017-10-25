أخبار ليبيا24

أعلنت الحكومة الفلبينية الإثنين انتهاء الحصار المسلح لمدينة ماراوي وتحريرها بعدما حاول تنظيم داعش الإرهابي التمدد في جنوب شرق آسيا، وتحصن مناصرون له في المدينة جنول البلاد.

وتم فك الحصار عن المدينة بعد أن دارت معارك دامية استمرت 5 أشهر وخلفت أكثر من 1100 قتيل حيث أثار وجود التنظيم الإرهابي في المدينة مخاوف من اكتساب تنظيم داعش موطئ قدم في جنوب شرق آسيا من خلال التأثير على مقاتلين محليين وتوفير أموال لهم، وذلك بالتزامن مع تكبد التنظيم خسائر في سوريا والعراق..

وكشف من جهته، وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا خلال اجتماع لوزراء دفاع دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) أن العمليات القتالية في ماراوي انتهت بعد انتشال القوات جثث 42 مسلحا شكلوا آخر مجموعة للمتمردين المتشددين.

وأضاف لورينزانا: “هذه آخر مجموعة من المقاتلين في ماراوي، لقد تم العثور عليهم داخل بناية لم يعد هناك أي مسلح داخل المدينة”، مؤكدَا أن هذا الإنجاز يظهر كيف يستطيع التعاون الإقليمي احتواء أي انتشار للإرهاب.

وقال وزير الدفاع الفلبيني إن الحصار كان جرس إنذار للمنطقة: “ينبغي أن نكون حريصين جداً، ما حدث في ماراوي يمكن أن يحدث في أي مكان.”

وستتصدر محاربة الإرهاب أجندة لقاء وزراء الدفاع في جنوب شرق آسيا والذي سيعقد في كلارك فريبورت شمال مانيلا ومع افتتاح الاجتماعات عبر رئيس وفد بروناي عن تعازيه في ضحايا الاشتباكات في ماراوي، لكنه هنأ الفلبينيين على نجاحهم في تحرير المدينة.

وقد بدأ مئات المسلحين، الذين يلوحون بأعلام تنظيم داعش حصار ماراوي في 23 مايو ، في جنوب الفلبين، عبر الاستيلاء على منطقة النشاط التجاري في المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة والمجتمعات النائية، وقاموا بنهب البنوك والمحال التجارية بما في ذلك مخازن الأسلحة، وحطموا التماثيل في كاتدرائية رومانية كاثوليكية، وفقا لما ذكره الجيش.

وخلف القتال ما لا يقل عن 1131 قتيل بينهم 919 مسلحا و165 جنديا وشرطيا، كما احتجز المسلحون 1780 رهينة تم تحريرهم، وفق تصريحات الكولونيل روميو براونر في مؤتمر صحفي الأحد.