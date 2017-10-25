أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري استشهاد جنديان على الأقل وجرح ثلاثة آخرين صباح اليوم الأربعاء في هجوم لمسلحين مجهولين على بوابة الـ “60” جنوب مدينة أجدابيا.

وقال المسماري إن “الجنديان مفتاح العليوي المغربي، وأحمد موسى الفاخري، استشهدا بينما جرح ثلاثة آخرين في الهجوم على النقطة الأمنية (الستين) جنوبي أجدابيا”.

وأوضح المسماري أن وقائع الهجوم تدل على أن وراءه تنظيم داعش الإرهابي لأن أحد الجنود وجد مذبوحا وجثته مفصولة عن رأسه بينما تم حرق العديد من الآليات الخاصة والسيارات بتلك البوابة الأمنية.

وأشار إلى أن التحقيق جاري حتى الآن لمعرفة تفاصيل الهجوم وملاحقة الإرهابيين الذين نفذوه.