أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية نداء استغاثة للجهات العاملة والمختصة توفير الاحتياجات الصحية والغذائية للمهاجرين غير شرعيين في مركز الهجرة بمدينة طرابلس.

وقالت مدير المكتب الإعلامي بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية جليلة الدرسي،إن الهيئة قدمت مساعدات تمثلت في مواد تنظيف شخصية و فرش أرضي وأغطية و ألبسة رياضية وأحذية ،لعدد 1200 مهاجر غير شرعي من عدة جنسيات افريقية ،بمركز الهجرة الغير شرعية اليرموك ،بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت أن المساعدات المقدمة جاءت بمشاركة المفوضة العليا لشئون اللاجئين UNHCR .