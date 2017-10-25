أخبار ليبيا 24 – خاص

توجه العميد ركن “عطية البالط ” الي منفذ امساعد البري الحدودي علي رأس قوة مكونة من سرية الشرطة العسكرية، وذلك لإستلام المنفذ بعد تكليفه من القيادة العامة وهيئة القضاء والسيطرة بأمرت منفذ امساعد الحدودي.

وذكر مصدر موثوق من الشرطة العسكرية بطبرق لـ “أخبار ليبيا 24” أن الشرطة العسكرية سوف تتواجد بشكل أقوى إبتدا من الأسبوع المقبل وسيشاهد المواطن الليبي والمصري المستوى الراقي في المعاملة للجميع وستكون مساندين لكل الأجهزة الأمنية في المنفذ .

وأضاف أن الشرطة العسكرية ستسعى للقضاء على كل إنواع التهريب التي كانت تمارس عبر المنفذ والحفاظ على المقدرات الوطنية من أولى إهتماماتهم.