أخبار ليبيا 24

نجح الأمن السنغالي في إحباط عملية كانت تستهدف أحد الفنادق التي يرتادها الرعايا الغربيون في السنغال، وفق ما أكدته بعض المصادر الأمنية.

وحققت الدولة الإفريقية هذه الضربة لإحدى الجماعات الإرهابية حين قامت باعتقال ثلاثة مشتبه بهم كانوا يخططون لدخول الأراضي السنغالية عبر الحدود مع دولة مالي، ويحتجزون في “مكان سري”، وفق ما أوردته المصادر.

ولم يتم الإعلان في السنغال بشكل رسمي عن أي تفاصيل بخصوص الموضوع، ولم تعرف أي معلومات بخصوص المشتبه بهم، في ظل بعض الإشارات التي تفيد بأنهم يحملون الجنسية المالية ينتمون لإحدى الجماعات الإسلامية المسلحة.

أما بخصوص الفندق الذي كانت تستهدفه العملية، فتكتمت عليه الأجهزة الأمنية، فيما تشير بعض المصادر إلى أنه فندق يرتاده الغربيون بكثرة ويقع على شواطئ العاصمة دكار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها السنغال في إحباط مخططات الإرهابيين بهدف القضاء على التهديدات الأمنية في المنطقة منذ أن أعلنت 4 جماعات إسلامية مسلحة عن اندماجها في “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”، وهي “إمارة الصحراء الكبرى”، جماعة المرابطون، جماعة أنصار الدين وجبهة تحرير ماسينا.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في دكار قد أصدرت منذ يومين تحذيراً إلى الرعايا الأمريكيين في السنغال من إمكانية وقوع “عملية إرهابية”، ونصحتهم بالابتعاد عن الفنادق والأماكن التي يتجمهر فيها الغربيون.

وتشدد عواصم غرب أفريقيا من إجراءتها الأمنية خلال السنوات الأخيرة للقضاء على مجموعات إرهابية منهكة مثل جماعة “المرابطون” وإمارة “الصحراء الكبرى”، التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.