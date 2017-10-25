أخبار ليبيا 24

بعد مطاردة ناجحة لمدة خمسة أشهر قام بها الجيش الفلبيني لم يبقى من جنود داعش الإرهابيين سوى 30شخصا يختبئون في بمبنى من طابقين قرب بحيرة لاناو في مدينة ماراوي .

وكانت القوات الفلبينية قد خاضت حرب مدن شرسة الأحد مع فلول تحالف من المتطرفين الموالين لتنظيم داعش فيما يمكن تسميته بطي “صفحة داعش في جنوب الفلبين”.

وحقق الجيش مكسبا كبيرا الأسبوع الماضي بقتله إسنيلون هابيلون أمير تنظيم داعش في جنوب شرق آسيا وعمر الخيام ماوتي زعيم جماعة ماوتي المتطرفة.

وقال الجيش إن من المرجح مقتل قيادي آخر من المتمردين يحتمل أن يكون ممول العملية وهو الماليزي محمود أحمد.

وقد استحقت هذه النجاحات للجيش الفلبيني وتمكنه من هزيمة عناصر داعش المهزومين إشادة من وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الاثنين، حين قال “من أول الأمور التي سأقوم بها عند وصولي هي تهنئة الجيش الفلبيني على تحرير مراوي من الإرهابيين”.

بينما أعلن وزير الدفاع الفلبيني، دلفين لورنزانا، في الصباح انتهاء خمسة أشهر من المعارك ضد التنظيم. وقال: “نُعلن انتهاء كل العمليات القتالية في مراوي جنوب الفلبين.

وكان تنظيم داعش قد قام في خطوة متهورة في 23 مايو/أيار باحتلال بعض أنحاء مراوي، المدينة المسلمة الكبرى في الفلبين، لكنهم تعرضوا لحملة مستمرة من القصف الجوي ومعارك ميدانية طاحنة مع الجيش في المعركة الأطول التي تجري في البلاد في منطقة سكنية منذ الحرب العالمية الثانية.

وانتهت هذه المغامرة الفاشلة نهاية مذلة حيث صار جنود الجيش الفلبيني يستخدمون مكبرات الصوت لحثه بقايا داعش على الاستسلام.