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بدأت القوات العراقية الهجوم الأخير على تنظيم داعش الإرهابي والإجرامي لطرده من الحدود مع سوريا، وقال بيان عسكري، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر، أن القوات العراقية على وشك شن هجوم لاستعادة الرقعة الأخيرة من الأراضي العراقية التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة في بغداد، ونقلته وسائل إعلام محلية ودولية, إن “قوات الأمن الخاصة ستتحرك الآن”، وذلك حسبما ذكرت منشورات أسقطتها القوات الجوية العراقية في منطقة القائم وراوة على الحدودية الغربية.

وكان قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد جودت، أعلن، الأسبوع الماضي، اقتحام الوكر الأخير لتنظيم داعش الإرهابي، شمال العاصمة بغداد.

وأعلنت القوات العراقية، بعدها، عن استعادة قضاء الحويجة بشكل كامل، من يد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة.

ومن جانبه, قال رئيس هيأة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دنفورد إن التحالف الدولي ضد داعش يعمل على حرمان التنظيم الإرهابي من إيجاد ملاذات أخرى خارج سوريا والعراق.

وأوضح دنفورد خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة جيوش دول التحالف في فرجينيا أن تركيز التحالف ما زال منصبا على العراق وسوريا، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للتحالف هو قطع الصلات بين المجموعات الإرهابية ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى مثل أفريقيا.

وأضاف أن أحد الأهداف الأخرى هي المحافظة على التحالف لفترة طويلة لأن المرحلة المقبلة ستكون مهمة جدا للحفاظ على المكتسبات التي حققها التحالف، إضافة إلى زيادة العمليات الاستخباراتية بهدف منع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق وقطع تمويل تنظيم داعش الإرهابي.

واعتبر المتحدث أن اجتماع فرجينيا كان مهما كمرحلة جديدة لهزيمة نهائية لداعش، مشيرا إلى أن المشاركين ناقشوا كيفية مواصلة توفير المواد لاستكمال المعركة ضد التنظيم.