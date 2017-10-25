أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطبرق رائد حسين الدرسي، أن عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطبرق مصابون بمرض الجرب المعدي.

وأوضح الدرسي في تصيح لـ “أخبار ليبيا 24” أن المصابين هم ليبي وأثنان من الجنسية المصرية وأثنان من الجنسية السودانية، الموجودين داخل مؤسسة بها 140 نزيل من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية.

وأضاف أن انتشار هذا المرض نتيجة لسوء الأوضاع داخل السجن وإنتشار القمامة أمام السجن والقوارض والمياه السوداء، منوها إلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بتطعيم السجناء وكذلك العاملين فيه .

وحذر مدير المؤسسة من إنتشار مرض الجرب وكذلك الأمراض المعدية الأخرى ، منوها إلى أن العاملين في السجن يعانون الكثير من المشاكل ولكنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه في أسوء الظروف.

ووجه الدرسي، نداء إلى كل المسؤولين بالاهتمام بهذا المرفق لما يحويه من فئة يجب الاهتمام بها وتوفير المناخ المناسب لهم، وسرعة استكمال المبنى الجديد نظرا لضيق المبنى الحالي .