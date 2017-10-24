أخبار ليبيا 24 – خاص

وقوع حالات تسمم لعد 22 شخص يوم أمس الاثنين، في منطقة غات “جنوب غرب ليبيا”.

وبحسب مصدر صحفي من المدينة، أن عدد الحالات في تزايد ووصلت إلى 50 حالة، وتشير المعلومات الأولية أن التسمم نتج عند تناولهم لوجبة “بيتزا ” في أحد المطاعم بوسط المدينة.

وأكد مدير الخدمات الطبية في مستشفى غات العام عبدالرزاق الصغير، أنهم يتوقعوا تزايد عدد الحالات، لافتا إلى أن الأدوية في المستشفى لم تعد تكفي في ظل النقص الحاد الذي يعانيه المستشفى.

وأضاف أن المستشفى يعاني من عدم توفر الأطباء, بالإضافة إلى تزاحم الحالات في قسم الطوارئ ونقص الدواء، مما اضطر المصابين لشراء بعض الأدوية من الصيدليات الخاصة .

ومن جهته بدأ الحرس البلدي في غات بفتح تحقيق حول واقعة حالات التسمم، وقام بالانتقال إلى المطعم المذكور و متابعة القضية لدى الجهات المختصة.