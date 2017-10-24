أخبار ليبيا 24 – خاص

نال صندوق الضمان الاجتماعي جائزة التميز والإبداع عقب مشاركته في أعمال المنتدى الإقليمي الأفريقي للضمان الاجتماعي الذي عقد في أديس أبابا العاصمة الأثيوبية.

هذا وقد خصت اللجنة المشرفة على المنتدى الإقليمي صندوق الضمان الاجتماعي الليبي بجائزة التميز عن ورقة عمل قدمها الخبير الضماني الأستاذ صالح العقيلي جاءت بعنوان شمولية أنظمة الحماية الاجتماعية في ليبيا.

ويعد هذا المنصب الثاني دولياً للصندوق بعد تقلد منصب مساعد مدير عام صناديق الضمان الاجتماعي العربية الذي أعلن عنه في بيروت مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى تنظمه الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وهو أرضية خصبة لتبادل المعلومات وتحديد الأولويات الأكثر أهمية في القارة الإفريقية.