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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، إن تنظيم داعش الإرهابي قتل 128 شخصا على الأقل في بلدة القريتين بوسط محافظة حمص، في سوريا، على مدى ثلاثة أسابيع، قبل أن يتمكن الجيش السوري من السيطرة على البلدة، يوم السبت.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القوات السورية وحلفاءها استعادوا السيطرة على بلدة القريتين “بعد القضاء على مجموعات إرهابيي داعش التي تسللت إليها”.

وذكر المرصد هذا الشهر، أن مقاتلي التنظيم الإرهابي انتزعوا السيطرة على البلدة من القوات الحكومية في إطار هجوم مضاد شنه الإرهابيين الذين يتعرضون لضغط شديد في شرق سورية.

وأشار المرصد السوري إلى أن 83 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الثماني والأربعين التي سبقت سيطرة القوات السورية على البلدة مضيفا أن داعش اتهمت المدنيين بأنهم “عملاء للنظام” لكي يبرروا اغتيال مسلمين أبرياء.

وأوضح رامي عبد الرحمن مدير «المرصد»، أن “السكان وجدوا الجثث في منازل وشوارع المدينة، ومناطق أخرى فيها”، مشيراً إلى أنه “تم إعدامهم بالسكين أو بإطلاق الرصاص عليهم” وتبعد البلدة نحو 300 كيلومتر عن مدينة دير الزور التي تقع شرقي سورية.

يذكر أن القوات السورية صعّدت عملياتها العسكرية في مدينة دير الزور، وقلّصت سيطرة داعش في المدينة إلى حدّ كبير، مستفيدة من غطاء جوي كثيف، فيما امتدت المعارك إلى محاور واسعة في ريف دير الزور، لا سيما عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.

وفي ريف دير الزور أيضا، دارت اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في الريف الشرقي للمحافظة، خصوصاً على الضفاف الشرقية المقابلة لمطار دير الزور العسكري، وتركزت المعارك في بلدة خشام حيث شنّ التنظيم الإرهابي هجوماً معاكساً.