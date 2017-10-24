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أصدر البنك الدولي تقريره هذا الشهر عن الآفاق الاقتصادية لدول الربيع العربي، بالإضافة إلى الآفاق الاقتصادية للعراق التي انتصرت مؤخرا على تنظيم داعش الإرهابي بعد سنوات من سيطرته على مناطق شاسعة من البلاد.

فالبنسبة للعراق، توقع البنك الدولي أن تنمو القطاعات غير النفطية بنسبة 1.5% خلال 2017، بدعم تحسُّن الوضع الأمني ومنافع الجهود الأولية لإعادة الإعمار، وذلك بفضل الإنشاءات والخدمات، وانتعاش الاستهلاك والاستثمارات الحكومية.

وأشار البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر قبل أيام إلى أن الاقتصاد العراقي تأثَّر بشدة من جراء حرب تنظيم داعش الإجرامي وأسعار النفط المنخفضة منذ منتصف العام 2014، وهو ما أدى إلى انكماش إنتاج النفط إلى نمو عام سلبي في 2017، لكنّه توقع أن يؤدي تحسُّن الوضع الأمني إلى تحول القطاعات غير النفطية إلى تسجيل نمو إيجابي بعد هبوط دام ثلاثة أعوام، وذلك على الرغم من الإجراءات التي يجري تطبيقها لضبط أوضاع المالية العامة.

وكبّدت الحرب في العراق وأسعار النفط المنخفضة الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة خاصة التأثير السلبي على النمو الاقتصادي الذي تراجعت وتيرته في 2014-2015 نتيجة وجود تنظيم داعش الإرهابي والإجرامي.

وتشير توقعات متحفظة إلى أن النمو الاقتصادي غير النفطي الذي تدعمه قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات سيتعافى مُسجِّلاً نصف متوسط مستوياته قبل 2014 ليصل إلى 4%، إذ إن حوادث العنف المتكررة واستمرار وجود تنظيم داعش قد تؤخر الاستثمار والإصلاحات، وتوقع أيضاً التقرير تحسن عجز الموازنة بفضل إجراءات تقليص النفقات الجارية الأولية غير النفطية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي عند نحو 22% من الإنفاق غير النفطي.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات العراقية الاثنين أنها استعادت حقلين نفطيين رئيسيين في كركوك لتكمل بذلك سيطرتها على جميع حقول النفط في المحافظة، وتعيد رسم العلاقة بين بغداد وأربيل في مجال النفط بعد سنوات من الشد والجذب.

التطورات النفطية السابقة ربما تساعد الحكومة المركزية في العراق على استعادة توازنها الاقتصادي واستكمال مراحل البناء وإعادة الإعمار التي توقعها البنك الدولي في تقريره آنفاً، للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضة التي أنهكت البنية التحتية للبلد الذي حاول تنظيم داعش الإرهابي السيطرة عليه.