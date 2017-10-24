دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في افتتاح مؤتمر استثماري في الرياض الثلاثاء إلى التعامل بحزم مع مسألة التغير المناخي، محذرة من أن العالم “سيحترق” إذا لم تتخذ خطوات على هذا الصعيد.

وقالت في الجلسة الافتتاحية لمنتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” في العاصمة السعودية إن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وبين الاغنياء والفقراء هي أيضا أحد أبرز المسائل التي يجب التعامل معها لتفادي مستقبل مظلم.

وأوضحت لاغارد “هناك قرارات حاسمة يجب أن تتخذ حيال مسألتين: التغير المناخي والمساواة”.

وتابعت “خلال 50 سنة، سنحترق إذا لم نفعل شيئا حيال التغير المناخي”، مضيفة “علينا في موازاة ذلك أن نحقق المساواة بين الرجال والنساء، والأغنياء والفقراء. إذا لم نتعامل مع هاتين المسألتين، فإن سيناريو قاتما ينتظرنا”.

وفي سبتمبر الماضي، أفاد تقرير لمنظمة “كلايمت سنترال” العلمية أن موجات حر ضربت جنوب أوروبا خلال الصيف الماضي عائدة إلى التغير المناخي. وبحلول العام 2050، سيصبح الحر المسجل خلال الصيف المنصرم عاديا في جنوب أوروبا في حال لم ينجح العالم في خفض تركزات الغازات، بحسب التقرير.

ووقعت 195 دولة في ديسمبر 2015 في باريس اتفاقية بهدف الحد من ظاهرة التغير المناخي.