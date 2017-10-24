أخبر ليببيا 24 – خاص

أكد مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة لمشروع مياه النهر الصناعي توفيق الشويهدي تعرض محطة الكهرباء الفرعية بالحقل الغربي في موقع الحساونة إلى اعتداء وعمل تخريبي من قبل مجهولين .

وأوضح الشويهدي أن الاعتداء أسفر عن حرق المحطة الفرعية التي تغذي عدد من الآبار الإنتاجية بالكهرباء مما نتج عنه خسائر جسيمة بالمحطة مع عجز في إنتاج المياه يصل إلى أكثر من ألف متر مكعب يومياً لتغذية منظومة الحساونة – سهل الجفارة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي إلى أن مشروع النهر الصناعي يمثل أحد أهم مقدرات الشعب الليبي ويمثل أحد أهم مقومات الأمن القومي للدولة.

ونوه إلى أنه بالرغم من غياب الأمن وتعرض هذا المشروع لمئات من العمليات التخريبية والنهب والتدمير ونقص في المعدات اللازمة للتشغيل والصيانة والتمويل اللازم لتوفير قطع الغيار لمنظومات المشروع فقد أثبت العاملون كافة وطنيتهم وانحيازهم التام لقضية شعبهم حيث قاموا بتأمين عملية الإمداد المائي لكل المدن الواقعة على مسار منظومات المشروع في أحلك الظروف وأصعبها وأن كافة الانقطاعات السابقة والمحدودة ترجع الى أسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم”.

واعتبر جهاز النهر – في بيان له أمس الإثنين – أن الاعتداء على هذا المشروع يمثل اعتداء على الشعب الليبي مطالباً الجهات الرسمية بالدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المشروع لان العبث به وتدميره يعني العبث وتدمير لمعادلة الحياة في ليبيا .

ونبه الجهاز إلى أنه من غير مسؤول عن نشر أي خبر خارج الصفحة الرسمية للجهاز .