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رحب الأردن بالإعلان عن تحرير مدينة الرقة السورية بالكامل، وانهيار تنظيم داعش الإرهابي، معتبرا استعادة المدينة وتحريرها دليل على أن وقوف المجتمع الدولي صفا واحدا أقوى من مزاعم الإرهاب.

وقال وزير الإعلام الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن الأردن سيستمر بالقيام بدوره الفاعل في منظومة التحالف الدولي ضد داعش عسكريا وأمنيا وإديولوجيا.

وأكد أن فقدان تنظيم “داعش للعديد من الأراضي التي كان يسيطر عليها سابقا “يستوجب النظر في مقاربات أمنية وسياسية حصيفة”، مشيرا إلى أن “الانتصارات العسكرية يجب أن تتبع بأخرى أمنية وفكرية”.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية بأن الحل السياسي في سوريا يشكل الضمان الرئيس لاستدامة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والفكر الذي يمثله.

وعلى صعيد متصل, تستمر العمليات العسكرية في العراق أيضاً ضد بقايا الدواعش، وفي الأيام الأخيرة أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوى، مقتل 6 من قادة تنظيم داعش الإرهابى خلال إحباط عملية تسلل للتنظيم شمال محافظة ديالى شمال العراق.

وقال العزاوى فى تصريح صحافي “إن قوة أمنية مشتركة من عمليات دجلة والحشد الشعبى أحبطت عملية تسلل لقيادات فى داعش هاربة من الحويجة، وتم قتل 6 منهم، مشيرا إلى أن البحث مازال جاريا عن 4 آخرين فى الوديان بعد هروبهم إليها”.

وأكد قائد عمليات دجلة أن القيادة العراقية مصممة على إنهاء وجود داعش وإحباط أية محاولة تسلل لفلوله الهاربة من المناطق المحررة.