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أكد قائم مقام قضاء الرطبة العراقية، عماد الدليمي، تكثيف القصف التمهيدي لعمليات تحرير آخر ما تبقى لتنظيم داعش الإرهابي، في غرب البلاد.

ونقل الدليمي، عن المدنيين الهاربين من قبضة داعش الإرهابي في آخر معقلين له في غرب الأنبار، غربي العراق، أن القصف أصبح أكثر من ذي قبل على التنظيم في قضائي راوة والقائم عند الحدود السورية.

ويقول قائم مقام قضاء الرطبة العراقية حسب شهادات الهاربين، “لا أحد يستطيع رفع رأسه في قضائي القائم وراوة بسبب القصف المكثف الذي يستهدف تنظيم داعش تمهيدا لبدء العمليات العسكرية للقضاء عليه واقتلاعه من كامل أراضي العراق”.

وألمح الدليمي، إلى أن معركة تحرير قضائي راوة والقائم، غرب الأنبار، من سطوة داعش، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، نعيم الكعود، في تصريح صحفي أن الاستعدادات العسكرية للقوات الأمنية ضمن قطاع عمليات الجزيرة، في المحافظة، اكتملت لتحرير قضائي راوة والقائم، من سيطرة داعش الإرهابي.

وأضاف الكعود أنه تمت إعادة تنظيم وتهيئة كل القطعات الأمنية التي ستشارك في تحرير القضائين، وهناك قطعات ستشترك أيضا من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية.

وذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار أن القطعات كلها مستعدة ومكتملة وتنتظر انطلاق ساعة الصفر من قبل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، متوقعا إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الكعود، بأن أعداد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في راوة والقائم آخر معقلين له في العراق، انخفضت بسبب هربهم باتجاه الأراضي السورية، والصحراء.

وأكمل رئيس اللجنة أن عناصر “داعش” بدأوا بالتراجع من راوة والقائم، بسبب الخسائر التي تكبدوها من الضربات النوعية لطيران التحالف الدولي ضد الإرهاب والقوة الجوية العراقية والجيش.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي خسر أغلب مناطق سيطرته في العراق، وما تبقى له في الجهة الغربية، فقط راوة، والقائم غرب الأنبار المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد.