أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن جهاز مكافحة الهجرة اغير الشرعية فرع “بنغازي توكرة المقرون”،أنه سيصنف أي عامل من جميع الجنسيات الموجودة داخل مدينة بنغازي وضواحيها ،كمهاجر غير قانوني، ان لم يكمل اجراءته القانونية من ختم الدخول إلى الاراضي الليبية والحصول على الشهادة الصحية .

وقال رئيس مكتب الإعلام بجهاز المكافحة الهجرة الغير شرعية فرع “بنغازي توكرة المقرون” أمجد الورفلي أنه على العمال من كافة الجنسيات احترام سيادة الدولة وإتمام إجراءات الإقامة الخاصة بهم .