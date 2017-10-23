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فككت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب بولاية تيزي وزو الجزائرية، وفي ظرف قياسي خلية فتية تابعة لتنظيم داعش الارهابي، كان أفرادها الأربعة يحضرون لعمليات استعراضية تستهدف مقرات الأمن عبر إقليم الولاية.

عناصر الشبكة الأربعة، تتراوح أعمارهم حسب مصادر محلية جزائرية ما بين 21 و30 سنة، أحدهم من ولاية تيزي وزو والآخرون من ولايات مجاورة، حيث تعرفوا على بعضهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” وكانوا على اتصال دائم بخلايا داعشية خارج الوطن، وكشفوا عن مبايعتهم للتنظيم الإرهابي والانتماء إليه بتشكيل خلية تابعة له في الجزائر، كما أبدوا استعدادهم لتأكيد الانتماء، بالقيام بعمليات إرهابية استعراضية، تنفذ بأحزمة ناسفة تستهدف مقرات أمنية عبر إقليم ولاية تيزي وزو.

الخلية الداعشية المفككة وحسب ما أفادت به ذات المصادر، تم التوصل لتحديد هوية أصحابها الإرهابيين الأربعة، وحسب ما أكدته ذات المصادر، عبر العمل الاستخباراتي الهام والكبير الذي قامت به خلية الرصد والاستطلاع التابعة للمصالح المكلفة بمكافحة الإرهاب، وذلك بترصد خطوات وتحركات الشاب القاطن في قرية تيزي بوشن في عزازقة شرق ولاية تيزي وزو، وهو الذي ربط الاتصال بالخلايا الداعشية وجند العناصر الثلاثة الأخرى، كما تزعم الخلية المنشأة حديثا استعدادا للعمليات الإرهابية التي اختار لها تنظيم داعش منطقة القبائل مرة أخرى.

التحريات والتحقيقات المفتوحة في الخلية الثانية المشكلة مؤخرا، توصلت لتوقيف المعني وتحويله إلى التحقيق، حيث تمكنت مصالح الأمن من تحديد هوية العناصر الأخرى بعد الاطلاع على محتويات كمبيوتر محمول ملك للمعني، وقد أدلى بأسمائهم هو الآخر، معترفا بما نسب إليه من عمل إجرامي باشره بالمبايعة والتجنيد، ليتم تمديد الاختصاص وتوقيف بقية العناصر المنحدرين من ولايات مجاورة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لاستئصال الخلية بشكل نهائي.