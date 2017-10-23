أخبار ليبيا24

باشر أعضاء مركز شرطة رأس أعبيدة ببنغازي في أداء مهامهم هذه الأيام ، بعد تعرضهم لعدة هجمات متتالية ،كانت أولها في مطلع ثورة 17 فبراير وما صاحبها من هجوم على المؤسسات الأمنية من مديرية الأمن في منطقة الهواري ومراكز الشرطة ومقر جهاز الأمن الداخلي ومعسكرات الجيش.

وتعرض مبنى مركز شرطة رأس أعبيدة لمحاولات تفجيره من قبل الجماعات الإرهابية ، كما فعلوا بمبنى مركز شرطة البركة ومركز شرطة الحدائق، كما تم استهداف أفراد الشرطة التابعين للمركز من ضباط وضباط صف وأفراد، في أعوام 2010 و2013.

واستغل المبنى بعد انطلاق عملية الكرامة في أواخر العام 2014 ، وحصار مناطق الصابري ووسط البلاد والليثي وقاريونس، وبوعطني والهواري والقوارشة ، كمقر لمصلحة الأحوال المدينة ، قبل أن يتحول في العام 2016 إلى مقر لمصلحة جوازات المنطقة الشرقية.

والتقت أخبار ليبيا24 بعد إعادة افتتاحه والانتهاء من أعمال صيانته رئيس المركز العقيد إبراهيم يونس عبد السلام المغربي والذي أوضح أنه في سنة 2012 تم الهجوم على المركز عدة مرات وتم تفخيخ المركز من قبل الدواعش التكفيريين الذين كانوا متواجدين في مقر لهم في المنطقة ، ونظرا للظروف في تلك الأيام نقل مركز شرطة رأس أعبيدة بالتعاون مع السجل المدني إلى منطقة سيدي حسين وتم مباشرة العمل من ذلك المقر.

وأضاف المغربي أنه تمت ملاحقة عناصر المركز حتى في مقرهم البديل في منطقة سيدي حسين ومحاولة تفجير المقر ،ولكن مع انطلاق عملية الكرامة وبداية الحرب على تلك المجموعات الإرهابية انضم عدد من عناصر مركز شرطة رأس أعبيدة لمحاور القتال.

وتابع رئيس المركز “تمكنا بالمجهودات الذاتية والإصرار من قبل أعضاء المركز على إتمام أعمال صيانة المركز بالصورة الصحيحة وإعادة افتتاحه بحضور مدير أمن بنغازي العقيد فايز الشلماني”.

وأوضح المغربي اليوم نقوم بعملنا على أكمل وجه ونستقبل في شكاوي المواطنين من داخل المدينة ومن خارجها ،عدا عن مهمة المركز في تأمين مستشفى الجلاء الواقع ضمن الاختصاصات الموكلة إليه، مؤكدا بأنهم عازمون على إثبات مدى حرص الأجهزة الأمنية على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.

ولفت رئيس المركز إلى قيامهم بتحديث مكاتب خارجية لاستقبال المواطنين من كبار السن لتسهيل تقديم العون والمساعدة لهم، مشيراً إلى أن القوة العمومية للمركز قرابة 105 عنصراً ، عدا عما فقده المركز أثناء حرب المدينة على الإرهاب، حيث انضم عدد منهم للقتال في المحاور فاستشهد منهم 11 وتعرض آخرون لإصابات تتفاوت ما بين البسيطة والخطيرة.

وعرج المغربي في مستهل حديثه إلى إصابة اثنين من أعضاء المركز الفاعلين ،الرائد ونيس الرملي والذي بترت كلتا يديه ،ورئيس التحريات مرعي الورفلي والذي فقد إحدى عينيه ولديه إصابة في رجله خطيرة جدا ، وحادثة إصابتهما كانت في شهر يوليو الماضي، في تفجير انتحاري نفذه إرهابي بحزام ناسف في مدرسة شهداء السلماني، المقابلة لعيادة الأسنان في مدينة بنغازي، بعد أن وردت إلينا معلومة عن وجود إرهابيين اثنين في مدرسة شهداء السلماني، بعد تمكنهما من الفرار من مناطق العمليات العسكرية، وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومة، خرجت دوريات تابعة لمركز شرطة رأس عبيدة إلى المدرسة.

وقال ” إن الرائد ونيس الرملي ورئيس التحريات مرعي الورفلي متواجدين في المركز ولم تمنعهما إصابتهما من التواجد في المركز يومياً لأداء واجبهما تجاه الوطن وعلى الرغم من مكاتبتنا لعدة جهات لإتمام علاجهم في الخارج إلا أن مطالباتنا لم تلق أي استجابة إلى الآن”.

وأكد أن جل الوقائع داخل اختصاص مركز شرطة رأس اعبيدة من جرائم قتل وسرقات تم اكتشافها وضبط المتهمين وإحالتهم داخل السجون، ولدينا إحصائيات بالخصوص ، ونحن نعمل وفق الإمكانيات الموجود لدينا وأكثر.

الجدير بالذكر أن وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فرج قعيم، قام بجولة الخميس مركز شرطة رأس اعبيدة التابع لمديرية الأمن بنغازي، والذي أعيد افتتاحه بعد إجراء الصيانة للمبنى تحت إشراف مديرية أمن بنغازي، وتفقد أثناء تازيارة الجرحى من أعضاء المركز والذين أصيبوا في تفجير انتحاري نفذه إرهابي بحزام ناسف في مدرسة شهداء السلماني، المقابلة لعيادة الأسنان في مدينة بنغازي في يوليو الماضي.