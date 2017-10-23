أخبار ليبيا 24 – خاص

عُقد، اليوم الاثنين، اجتماع طارئ بمقر مديرية أمن الساحل لمناقشة ما تتداولته وسائل الإعلام حول لحدوث عاصفة جوية بالقرب شواطئ ليبيا وسقوط الامطار مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

وضم الاجتماع مسؤول الشؤن الاجتماعية ببلدية الساحل ، و رئيس مكتب السلامة الوطنية الساحل ، و رئيس مكتب المشروعات ، و امين فرع الهلال الاحمر الليبي – الساحل .

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التعميم علي المراكز والاقسام التابعة لمديرية أمن الساحل لرفع درجة الاستعداد ،والتنبيه علي المواطنين ومساعدتهم ، والابلاغ الفوري عن اي طارئ .