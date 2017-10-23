أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة البيضاء صباح أمسالأحد في قاعة ( الحرية ) مقر البرلمان الليبي سابقا، انتخاب اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لدعم الشباب.

و أعدت وحضرت لهذه العملية الانتخابية، لجنة تم تشكيلها من مجلس النواب الليبي، وقد جاءت أسماء الفائزين في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لدعم الشباب على النحو التالي:

رئيس الاتحاد : علاء رافع بوصفيطة.

نائب الرئيس: محمد سالم لشو.

النائب الثاني: يوسف محمد الميهوب.

آمين الصندوق: مسعود أحمد مسعود.

شؤون العضوية والبلديات: عقيلة علي مسعود.

الشؤون المالية: عصام مصطفى سالم.

العلاقات الخارجية: سعد صلاح الزبو.

يذكر بأن مهام الاتحاد هو دعم الشباب والتواصل مع المنظمات العربية والدولية، والعمل على توعية الشباب والدفع بهم لاقتحام كافة المجالات.