أخبار ليبيا 24 – خاص
شهدت مدينة البيضاء صباح أمسالأحد في قاعة ( الحرية ) مقر البرلمان الليبي سابقا، انتخاب اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لدعم الشباب.
و أعدت وحضرت لهذه العملية الانتخابية، لجنة تم تشكيلها من مجلس النواب الليبي، وقد جاءت أسماء الفائزين في مجلس إدارة الاتحاد الليبي لدعم الشباب على النحو التالي:
رئيس الاتحاد : علاء رافع بوصفيطة.
نائب الرئيس: محمد سالم لشو.
النائب الثاني: يوسف محمد الميهوب.
آمين الصندوق: مسعود أحمد مسعود.
شؤون العضوية والبلديات: عقيلة علي مسعود.
الشؤون المالية: عصام مصطفى سالم.
العلاقات الخارجية: سعد صلاح الزبو.
يذكر بأن مهام الاتحاد هو دعم الشباب والتواصل مع المنظمات العربية والدولية، والعمل على توعية الشباب والدفع بهم لاقتحام كافة المجالات.