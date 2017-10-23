أخبار ليبيا24

عندما سيطر تنظيم الدولة الإرهابية “داعش” على مدينة سرت الليبية، أظهر كيف يمكن أن يكون عنيف وبغير رحمة في حكمه على المدنيين.

ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش المستقلة وغير الحكومية، فقد قام داعش بنشر “ميثاق للمدينة” بعد الاستيلاء على سرت، الذي حظر العديد من الأنشطة، مثل بيع وتعاطي الكحول والسجائر، وأجبر السكان على حضور جميع المناسبات الدينية، ومنع التجمعات والأحزاب السياسية ، وأمر النساء بتغطية أنفسهن في النقاب والبقاء في المنزل.

وكان تنفيذ هذه القيود والقوانين أكثر مهيناً من خلال استخدام الحراس في الشوارع الذين كانوا يبلغون عن مقاتلين العدو المشبوهين والجواسيس، وعن النساء اللواتي كانت تغادر المنزل دون إذن المجموعة وعن اللصوص والمدخنين، حتى ولو كانوا يدخنون السجائر في منازلهم الخاصة.

ومع ذلك، كان عهد إرهاب داعش في سرت أكثر وحشية من تلك المحرمات المكروهة التي فرضت على حياة السكان وعاداتهم.

نفذ التنظيم الإرهابي عمليات إعدام بحق أولئك الذين كان يعتبرهم أعداء في ساحة الشهداء في قلب المدينة، وأغلق داعش حركة المرور واستدعى السكان للمشاهدة، وفقا لما ذكره السكان الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش.

وقال أكثر من 12 شخصا إن داعش قطعت بالسيوف رؤوس شخصين على الأقل في الساحة متهمين بأنهما “ساحران”، وفي معظم الحالات الأخرى قتلوا بإطلاق الرصاص في الرأس.

وقتل التنظيم أولئك الذين كان يعتبرهم “جواسيس” بطلقة الرصاص أولا، لتتدلى جثثهم من السقالات لمدة يومين أو ثلاثة في دوار زعفران غربي المدينة، في عمل أطلق عليه السكان اسم “الصلب”.

فكان تنظيم داعش الارهابي يلقي الناس في السجون، ويجلدهم، ويعذبهم ويأخذ أموالهم بتهمة افعال غير ضارة مثل التدخين أو بيع السجائر، ودون محاكمة مناسبة.

وكان التلقين الديني إلزاميا بالنسبة للرجال: بدءا من مارس 2016، بدأت شرطة تنظيم داعش الأخلاقية بإجبار الشباب والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق على حضور دورات دينية لمدة أسبوعين في المساجد المحلية، وكان حضور الصلوات إلزاميا، وكان يتم جلد الذين لم يستجيبوا.

وعد “ميثاق المدينة” الذي أصدره تنظيم داعش في أغسطس 2015 في سرت بإبقاء أولئك الذين يقبلون مراسيمه بالكامل، ولكن حتى مع فرض ضريبة على سكان سرت، فشلت داعش في تزويدهم بالخدمات الأساسية التي تتيحها لأعضاء التنظيم، ولا سيما الأعضاء الأجانب.

وظل مستشفى ابن سينا ​​العام (وفيه 300 سرير) والعيادات العامة المحلية مفتوحة في البداية بعد أن سيطر تنظيم داعش على المدينة، إلا أنها ظلت فارغة حيث فر تقريبا جميع الأطباء والممرضات.

وأمر داعش عدد قليل من الأطباء الذين ما زالوا يمارسون في العيادات الخاصة بأن يكونوا جاهزين فقط لأعضائه وأسرهم.

ووفقا للسكان، تأثرت سرت أيضا بنقص الغذاء في حين بقيت داعش في السلطة: ولكن اللحوم والخضروات كانت متوفرة لقادة التنظيم، وخاصة القادة الأجانب.

وحتى لو انتهى الأمر الآن، فإن عهد الإرهاب الذي فرضه تنظيم داعش على سرت ينبغي أن يذكر الجميع في ليبيا والمنطقة بالقسوة والوحشية والاستغلال التي يفرضها داعش على المدنيين الذين يعيشون تحت سيطرته.