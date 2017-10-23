أخبار ليبيا 24

ألقت السلطات التونسية اليوم القبض على تونسيين في مدينة صفاقس قالت إنهم من أخطر منظّمي عمليّات الهجرة غير الشّرعيّة بحرا مفتّشا عنهما .

واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية ان كمينا محكما قامت به الوحدات التّابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبناينة (ولاية صفاقس) بالاشتراك مع الإدارة الفرعيّة لمكافحة الإجرام للحرس الوطني بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس.

وأضاف البلاغ أن أحد هذين الشخصين صدرت في شأنه 9 مناشير تفتيش من أجل تورّطه في قضايا موضوعها “تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة” و”اجتياز الحدود البحريّة خلسة” والثّاني صادر في شأنه منشور تفتيش من أجل “تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة”.