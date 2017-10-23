أخبار ليبيا 24

ذكرت هيأة الرقابة الإدارية أن منظومة الرقم الوطني التي اتبعتها وزارة المالية في حكومة الوفاق في الفترة من 1 مارس 2015 إلى 1 يناير 2017 وفرت ما يقارب خمسة مليارات دينار سنويًا من بند المرتبات.

وأضافت الهيأة أن هذه المنظومة خفضت من بند المرتبات من 24 مليار دينار سنويًا إلى 19 مليارًا سنويًا، شاملة العمل الإضافي وعلاوات التميز والتأمين الطبي وساعات التدريس.

وأوضحت هيأة الرقابة الإدارية أن المنظومة اعتمدت في تصفية شرائح المستحقين للمرتبات على عدة عوامل، منها إيقاف مرتب كل من لديه ازدواجية في الوظيفة، وذلك بصرف مرتب واحد فقط لكل موظف في الدولة مع صرف رقم منظومة يخصه ويتعامل به في منظومة مرتبات الجهة التابع لها.

وأشارت الهيأة إلى أن المنظومة أوقفت أيضًا مرتبات صغار السن ممن يتقاضون مرتبات ولم تتجاوز أعمارهم السن القانونية، وكذلم من يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون مرتبات من جهات خاصة كالشركات وفائض الملاكات والحوافظ الاستثمارية وغيرها.

وبحسب الهيأة فقد تم إيقاف مرتبات من يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون منحًا من الجامعات والمعاهد، وكذلك المنح في الخارج (الطلبة)، ومن يتقاضون مرتبات من الجهات العامة والممولة من الخزانة وفي الوقت نفسه يتقاضون مرتبات في السفارات والمكاتب بالخارج (الدبلوماسيين – الملاحق).