أخبار ليبيا 24

أعلن المدير الفني لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم جلال الدامجة، الأحد، أن “مرحلته مع الفريق الوطني انتهت بعد عام كامل قضاه على رأس الجهاز الفني قدَّم خلاله كل ما يستطيع وعمل في ظروف صعبة”.

وقد أعلن الدامجة قراره تاركا المنتخب دون مدرب في مباراة نهاية الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الأفريقية الأولى لتصفيات كأس العالم «روسيا 2018» أمام منتخب تونس.

ولم يتلقَ الدامجة أي مبالغ مالية منذ تعاقده لتدريب المنتخب بعقد لعامٌ كامل ينتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وتسربت أنباء عن إمكانية عودة مدرب المنتخب الأسبق البرازيلي ماركوس باكيتا لتدريب فرسان المتوسط خلفا للدامجة، فيما لم يصدر أي توضيح من الإتحاد الليبي لكرة القدم.