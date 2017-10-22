إخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت شركة المقاولات بأعمال حفر الأنفاق والخنادق في مكب القمامة الجديد بمنطقة الوتر “جنوب طبرق” لافتتاح المكب وإنهاء أزمة القمامة.

وقال نائب رئيس لجنة الأزمة ببلدية طبرق مفتاح العميد، إن قطعة الأرض تم التبرع بها من قبل مواطن لحل أزمة القمامة التي انتشرت في طبرق

وأضاف العميد ان أعمال المكب هي تبرعات من قبل المواطنين الذين حسوا بالمواطن في طبرق وما يعانيه جراء إنتشار القمامة في الشوارع والميادين .

وتستغرق أعمال الحفر شهرين من الان لتوفير مكب طبقا للمعايير المعمول بها فنحن نريد ان نقدم خدمة كاملة لمدينتنا طبرق .

يشار أن سكان حي العودة بطبرق قاموا بقفل المكب الرئيسي بالمدينة بسبب وجوده وسط الأحياء السكنية ولهذا السبب تكدست الاف الأطنان من القمامة داخل المدينة والتي تسببت في انتشار الذباب والقوارض والروائح الكريهة والتي تسببت في احتقان المواطنين .