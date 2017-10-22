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أقيمت في مجمع الكليات الطبية ندوة إرشادية تحت عنوان ( خوذ فكرة) للطلبة الجدد بكلية الهندسة, برعاية اتحاد طلبة كلية الهندسة وبالتعاون مع الاتحاد العام جامعة بنغازي والمبادرة الليبية للتعليم الألكتروني.

وأوضح مسجل كلية الهندسة صلاح الحاسي أن البرنامج يقام في بداية كل فصل, وأن الهدف من هذه الندوة هو تعريف الطلبة الجدد بقوانين ولوائح الكلية وما هي المعايير التي على أساسها يتم قبول الطلبة في أقسام الكلية المختلفة والبالغ عددها سبعة أقسام علمية هي: المدني , الميكانيكي , الكهربي , الصناعي , العمارة , النفطي , الكيميائي إضافة إلي القسم العام.

من جانبه قال أحد الطلبة الجدد عبد السلام الجملي إنه من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة بنغازي لاحظ وجود إعلان بخصوص الندوة التعريفية تحت اسم (خوذ فكرة ) وذلك للتعريف بالكلية واللوائح الخاصة بها والتي من خلالها يتعرف كل طالب وطالبة على المواد الدراسية وتتضح لنا الأقسام التي نرغب في الالتحاق بها بعد أن تتحصل على المعدل الدراسي المطلوب.

وأشارت الطالبة إيمان إبراهيم الجازوي إن حضورها للندوة الإرشادية هو للتعرف على كلية الهندسة وأقسامها, إضافة إلى التعرف على المواد التي ستدرس لنا خلال أول فصلين عام. حتى تكون لدينا نحن جميعا الطلبة الجدد الفكرة الجيدة عن الأقسام ومدى قدرة كل طالب ورغبته.