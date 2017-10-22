أخبار ليبيا 24 – خاص

صدر عن الملتقى التقابلي للأندية الرياضية بالمدن الشرقية والذي عقد بفندق المرج السياحي ،لتدارس المعوقات والتحديات التي تصادف الأندية رياضية في ليبيا وسبل وضع الحلول لها وبمشاركة 24 نادي رياضي ، أمس السبت،بيان أعلنوا فيه عن تشكيل رابطة خاصة بالأندية الرياضية في المدن الشرقية ومن ثم على مستوى ليبيا .

ووجه المجتمعون من خلال بيانهم ،الدعوة للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم والمكتب التنفيذي لاتحاد كرة السلة وذلك للاجتماع بالأندية الرياضية وكذلك دعوة أخرى مماثلة لرئيس هيأة الرياضية في الحكومة الليبية المؤقتة، وتم تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع أندية المنطقة الغربية والجنوبية لتوحيد الرؤى والتنسيق المشارك.