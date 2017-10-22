أخبار ليبيا 24 خاص

دعا منظمو المؤتمر الحقوقي الأول حول الدعم الدولي للارهاب في ليبيا والدور المتحفظ للمنظمات الدولية،والمشاركين فيه من المنظمات الحقوقية الفاعلة في ليبيا من الشرق والغرب والجنوب الليبي ، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين،من خلال بيان صدر عنهم أمس السبت،إلى توحيد الخطاب والعمل الحقوقي،وإنشاء كيان حقوقي يمثل المنظمات الحقوقية الليبية.

كما تم التأكيد على ضرورة تجاوز الخطاب النظري إلى الواقع العملي لإيجاد آليات لحلحلة ملفات حقوق الإنسان في ليبيا والعمل على جمع الأدلة لإثبات جرائم الإرهاب في ليبيا.