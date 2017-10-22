أخبار ليبيا 24 خاص
دعا منظمو المؤتمر الحقوقي الأول حول الدعم الدولي للارهاب في ليبيا والدور المتحفظ للمنظمات الدولية،والمشاركين فيه من المنظمات الحقوقية الفاعلة في ليبيا من الشرق والغرب والجنوب الليبي ، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين،من خلال بيان صدر عنهم أمس السبت،إلى توحيد الخطاب والعمل الحقوقي،وإنشاء كيان حقوقي يمثل المنظمات الحقوقية الليبية.
كما تم التأكيد على ضرورة تجاوز الخطاب النظري إلى الواقع العملي لإيجاد آليات لحلحلة ملفات حقوق الإنسان في ليبيا والعمل على جمع الأدلة لإثبات جرائم الإرهاب في ليبيا.
وطالب المؤتمر إلى تشكيل فريق عمل لجمع الوثائق التي تثبت جرائم الداعمين للإرهاب،ولجنة لرفع الدعاوي ضد مرتكبيها،لدى القضاء الوطني والقضاء الدولي.
وحث البيان على ضرورة العمل على تشكيل كيان يمثل كافة المنظمات الحقوقية الوطنية،للتواصل مع المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي،والعمل على توحيد الخطاب الحقوقي بين المنظمات والمؤسسات الحقوقية.
وأوصى البيان على حث مجلس النواب بالإسراع في اعتماد أعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لدى لمقرر بمجلس النواب.
كما دعا البيان إلى التواصل مع المنظمات الدولية والحث على تفعيل القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن ليبيا،والتواصل مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،بشأن إعادة النظر في قسم حقوق الإنسان بالبعثة وبشكل عاجل.