أخبار ليبيا24- خاص

ناقشت عدد من أندية المنطقة الشرقية عديد المواضيع التي تهم كرة القدم الليبية خلال اجتماع عقد صباح أمس السبت في مدينة المرج .

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر الشريف الوافي أن الأندية التي حضرت الاجتماع 40 نادياً من أصل 54 نادياً يشكلون أندية الشرق الليبي .

وأوضح في تصريح ات صحفية أن المجتمعين ناقشوا تكوين رابطة تشمل كل الأندية وذلك لمواجهة الصعوبات والظروف التي تواجة لعبة كرة القدم الليبية اضافة الى المطالبة بتوحيد المؤسسات الرياضية على مستوى ليبيا.

وأشار الوافي إلى أن هناك اجتماعاً هاماً سيعقد في نوفمبر المقبل في مدينة بنغازي يضم جميع أندية ليبيا شرقا وغربا وجنوبا .

وكانت أندية المنطقة الشرقية المشاركة في الدوري الممتاز قد اجتمعت الأسبوع الماضي في مدينة البيضاء وطالبت بعقد اجتماعاً للجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم إضافة إلى مطالبات بالدعم المالي للأندية .