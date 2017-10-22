أخبار ليبيا 24 – خاص

حقَّق الهلال، فوزًا ثمينًا على الأنوار (3-1) على ملعب شهداء بنينا اليوم السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الليبي لكرة القدم.

سجَّل للهلال فيصل البدري، في الدقيقتين (30، 55)، وعبد الله الشعافي (53)، فيما سجَّل للأنوار حسن محمد في الدقيقة (79).

ورفع الهلال، رصيده إلى 10 نقاط من 5 مباريات بالمركز الثاني مؤقتًا بالمجموعة الأولى، خلف الأهلي بنغازي، الذي يملك نفس الرصيد.

في المقابل، تجمَّد رصيد الأنوار، عند 8 نقاط من 4 مباريات.

جاءت المباراة قوية منذ الدقائق الأولى، وكاد الأنوار أن يتقدم في النتيجة، لكن مهاجمه حسن حمد، سدَّد كرته خارج المرمى بقليل.

وتقدم الهلال بهدف لنجمه فيصل البدري، بعد كرة رأسية وصلته من ركلة ركنية، نفَّذها أحمد الحاسي بالدقيقة (30).

وبدأ الهلال الشوط الثاني بقوة ونجح في دقيقتين من تسجيل هدفين الأول عبر عبد الله الشعافي (53)، ومن علامة الجزاء عن طريق المخضرم فيصل البدري (55).

وقلَّص الأنوار، النتيجة في الدقيقة (79) عن طريق حسن محمد.

وكاد مهاجم الهلال علي أمادو، أن يسجل رابع أهداف فريقه، في الدقائق الأخيرة، إلا أن تسديدته القوية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس الأنوار خالد المسماري.