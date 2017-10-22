أخبار ليبيا24

قال مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لجهاز التصوير المقطعي CT ، ذو 64 شريحة في مركز بنغازي الطبي، وكذلك صيانة UPS منظم الكهرباء بعد عطل دام لأكثر من 4 سنوات.

وأشار قويدر إلى أن جهاز UPS تمت صيانته بمجهودات شخصية، وبجهود المهندسين مؤكدا أن البدء في العمل بالجهازين سوف يكون في الأيام القليلة المقبلة.

واضاف مدير المكتب الإعلامي بمركز بنغازي الطبي تقوم شركة فيليبس وشركة GE حاليا بصيانة أجهزة الموجات الصوتية وأجهز الأشعة x-ray.

من جانبه أثنى مدير اللجنة الإدارية صلاح الطقطوق على مجهودات رئيس قسم الأشعة الدكتور مفتاح الجهاني الذي أشرف وتابع عملية الصيانة للأجهزة التي توقفت عن العمل نتيجة ظروف الاقتتال التي شهدتها المدينة في السنوات السابقة ومغادرة الشركات الأجنبية لمدينة بنغازي فترة الحرب على الإرهاب.