أخبار ليبيا 24 – خاص

اقترب فريق الأهلي بنغازي من التأهل للدور الرباعي المؤهل للبطولات الإفريقية عقب تفوقه بصعوبة مساء اليوم الأحد على ضيفه دارنس بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا في إطار الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي بنغازي الوحيد عن طريق المهاجم المتألق سعد البرداح، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وتجمد رصيد دارنس عند نقطتين في المركز قبل الأخير.