أخبار ليبيا 24 – خاص
اقترب فريق الأهلي بنغازي من التأهل للدور الرباعي المؤهل للبطولات الإفريقية عقب تفوقه بصعوبة مساء اليوم الأحد على ضيفه دارنس بهدف دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا في إطار الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء هدف الأهلي بنغازي الوحيد عن طريق المهاجم المتألق سعد البرداح، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وتجمد رصيد دارنس عند نقطتين في المركز قبل الأخير.
أول فرصة في المباراة كانت للأهلي بنغازي في الدقيقة 13، لكن كرة سعد البرداح العرضية أبعدها حارس دارنس إدريس مصدق.
وشهدت الدقيقة 22 تسديدة لمهاجم الأهلي علي رزق لكنها كانت بعيدة عن مرمى دارنس، وفي الدقيقة 30 جاءت أخطر فرصة للأهلي بعد ضربة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس دارنس، وبعد ذلك بدقيقة أبعد مصدق كرة رأسية لهداف الأهلي أحمد كراوع لركة ركنية.
في الدقيقة 50 كاد الأهلي أن يفتتح التسجيل بعد اصطدام كرة سعد البرداح بالقائم الأيسر لدارنس بعد تلقيه كرة عرضية من سند الشوشان من الجهة اليمنى.
في الدقيقة 53 كاد أصيل النويصري أن يفتتح التسجيل بعد أن وجد نفسه وجهًا لوجه مع حارس الأهلي الرعيض لكنة وضع الكرة خارج الشباك.
ونجح سعد البرداح في وضع فريقه بالدقيقة 76، في المقدمة بعد كرة رأسية مرفوعة من إدريس الضراط، ليتمكن من في وضعها في شباك دارنس بكل اقتدار.