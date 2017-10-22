أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة جهاز وتنفيذ مشروع النهر الصناعي عن عدم قدرتها على إعادة ضخ المياه في الوقت الحالي بالرغم من انتهاء أعمال أعمال لاصيانة نظرا لأسباب خارجة عن إرادتها والمتمثلة في مطالب خاصة لبعض الجهات.

وأضافت الإدارة في بيان لها أنه لا علاقة لها مطلقا بهذه المطالب مشددة على ضرورة توفير الظروف الآمنة والمستقرة والتي تمكن فرق اللتشغيل والصيانة من أداء أعمالها لإعادة تشغيل المنظومة لتغذية المياه.

وأشارت إدارة الجهاز إلى أن فرق الصيانة تمكنت من الانتهاء من أعمال الصيانة في منطقة الشويرف في منظومة الحساونة – سهل الجفارة وفقا للخطة المبرمجة التي أعنلتها مسبقًا.

وأكدت إدارة جهاز وتنفيذ مشروع النهر الصناعي أن اعمال الصيانة المتبقية لاتمنع من البدء في عمليات التشغيل لضخ المياه لتغذية المدن.

وكان مسلحون تابعون لمليشيا مايعرف بـ الكتيبة 219 أكدوا عن إيقاف مياه مشروع النهر بعد انتهاء المدة التي منحت اليومين الماضيين حتى يتم الإفراج عن أحد قادة مليشيا حركة مقاومة سُميت بحركة (الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا) المدعو المبروك جمعة سلطان احنيش الملقب بــ(الوادي)، بحسب قوة الردع.

وذكرت المليشيا في بيان لها اليوم الأحد بث عبر صفحات التواصل الاجتماعي أنه سوف لن يتم السماح بضخ المياه حتى يتم الإفراج عن المدعو أحنيش.

يشار إلى أن القيادي في المليشيا المذكروة المدعو المبروك جمعة سلطان احنيش الملقب بــ(الوادي) كانت أوقفته قوة الردع الخاصة في مدينة طرابلس بعد ظهوره يقود قوة عسكرية ويهددون ويتوعدون وبجانبه سيارات عسكرية وأخرى عليها العلم الأخضر رمز النظام السابق.