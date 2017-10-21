أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت عيادة الكيش المجمعة، تواصل العمل داخل قسمي الإسعاف والأشعة خلال يومي الأحد والاثنين.

وأوضح مسؤول الإعلام بوزارة الصحة في بنغازي الكبرى هاني العريبي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عيادة الكيش ستكون مفتوحة أمام المرضى خلال يومي العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة يومي الأحد والاثنين وذلك في قسمي الإسعاف والأشعة، إضافة إلى معمل التحاليل.

ولفت العريبي إلى أن باقي الأقسام التخصصية داخل ذات العيادة المجمعة ستكون في عطلة رسمية.

الجدير بالذكر أن يوم الاثنين المقبل عطلة رسمية لكونه يصادف ذكرى إعلان تحرير كامل التراب الليبي، وفقا للقانون رقم (5) لسنة 2012.

هذا وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن الأحد المقبل، يوم إجازة لوقوعه بين عطلة أسبوعية وأخرى رسمية.