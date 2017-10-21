أخبار ليبيا 24 – خاص

شاركت مصلحة الآثار بالحكومة الليبية المؤقتة، في المؤتمر الدولي للمحافظة على أرضيات الفسيفساء في نسخته 13 والذي استضافته مدينة برشلونة الأسبانية منتصف أكتوبر الجاري.

ويُعنى المؤتمر بتبادل المعلومات من جميع المشاركين عن طريق عرض الأعمال المتعلقة بالترميم التي قامت بها الوفود المشاركة كل في بلده للاستفادة من تجارب الجميع والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة في ترميم أرضيات الفسيفساء.

وقدمت مصلحة الآثار خلال المؤتمر عرض توضيحي لأعمال الترميم في ليبيا للباحث “عبدالسلام سعدون” وآخر يوضح أهم أعمال الترميم لأرضيات الفسيفساء في ليبيا للباحثين “أشرف سليمان” و”بدر البريكي”.

واستمرت أعمال المؤتمر لمدة ستة أيام متتالية، حيثُ اختتم يوم أمس الجمعة.