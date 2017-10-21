أخبار ليبيا24- خاص

زار وفد من غات مدينة بنغازي أمس الأول الخميس والتقى رئيس هيأة الشباب والرياضة في الحكومة الليبية المؤقتة طلال بو خطوة.

وقال ممثل الشباب في مؤسسات المجتمع المدني في غات بلقاسم مؤمن مصطفى إن الزيارة جاءت بسبب ماتعانيه البنية التحتية في منطقة غات من ظروف صعبة.

وأوضح مصطفى لـ”أخبار ليبيا24″ أن بلدية غات تفتقر لكل المرافق الرياضية حتى أنها لاتمتلك حتى ولو ملعب معشب واحد، مؤكداً أنهم طالبوا بالدعم لإقامة ولو جزء بسيط من المرافق الشبابية والرياضية.

وطلب الوفد من رئيس هيأة الشباب والرياضة طلال بوخطوة زيارة المنطقة والوقوف على معاناتها وظروفها الصعبة .